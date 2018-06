Natuurspeelterrein in De Gavers eindelijk open 26 juni 2018

Provinciedomein De Gavers heeft een extra blikvanger ter hoogte van cafetaria De Gavers aan de kant van de Stasegemsesteenweg. Daar is het natuurspeelterrein af. Het werd afgelopen weekend officieel geopend. Een eerste zone voor kinderen van 2 tot 8 jaar is in 2016 aangelegd. Een tweede en derde zone bevatten een avonturenspeelbos met een eik als klimboom, een buisglijbaan van vier meter hoog, een speelbeek, een boomhut en een hangbrug van twaalf meter lang, en een speelweide met beekloop, wilgenhutten en hangmatten. Die avontuurlijke zones mikken op kinderen vanaf 10 jaar. De jonge bezoekers van het domein kregen inspraak in het ontwerp. Het project kostte de provincie 300.000 euro. (LPS)