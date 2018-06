Na salmonella: flink poetsen, dan weer maaltijden van Esthio 06 juni 2018

Tientallen scholen in West- en Oost-Vlaanderen slaan extra aan het poetsen om weer maaltijden van het cateringbedrijf Esthio te mogen serveren. Ook in Harelbeke zelf, de vestigingsplaats van Esthio, is dat het geval. "We wassen eerst alles af met water en daarna nog eens met een speciaal product dat door het FAVV is goedgekeurd", zegt directeur Charly Nowé van de gemeentelijke basisschool Harelbeke-Zuid. "Als dat gebeurd is, moet er nog gespoeld worden met leidingwater. Vandaag hebben we het poetspersoneel gebrieft. Het gaat om een nog grondiger schoonmaak dan anders, omwille van de salmonellabesmetting. Maar we hebben het er voor over. We zijn heel tevreden over de maaltijden en de service van Esthio. Hoe sneller het bedrijf hier weer kan leveren, hoe liever we het hebben. Donderdag is het zover, we kijken er al naar uit." (VHS/JME)