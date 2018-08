N43 krijgt afgescheiden fietspaden 09 augustus 2018

Er loopt in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) een studie om de gewestweg N43 te heraanleggen van de grens met Harelbeke tot de dwarsing met de Pitantie- en Waalshoekstraat tussen Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.





Sp.a maakt zich druk over het feit dat er geen aandacht zou zijn voor veilige fietspaden in die studie. Maar dat ontkent schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "AWV weet dat het net een prioriteit is om afgescheiden fietspaden in het ontwerp mee te nemen", zegt Chanterie. De heraanleg van de strook van 4,8 kilometer lang omvat verder een nieuwe gescheiden riolering, een nieuw wegdek, het behoud van parkeerplaatsen voor handelszaken en aandacht voor groen. Er is nog geen timing voor de werken, maar het wordt zeker na 2019. Nog later moet de N43 op grondgebied van Waregem ook nog een heraanleg krijgen op stroken tussen de Waalshoekstraat en de Expresweg (N382) en tussen de Roterijstraat en de grens met Zulte, in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. (LPS)