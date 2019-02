N-VA reageert op vertrek Fleur De Buck: “Wij zijn géén vrouwonvriendelijke partij” Joyce Mesdag

14 februari 2019

14u45 0

‘Wij zijn geen vrouwonvriendelijke partij’. Dat zeggen de leden van N-VA Harelbeke als reactie op het vertrek van Fleur De Buck. Zij liet gisteren weten als onafhankelijke de rest van de legislatuur uit te doen. De belangrijkste reden daarvoor is een onenigheid over een plaats in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Van het partijbestuur kreeg ik voldoende stemmen om in het Comité te mogen zetelen”, zei De Buck gisteren. “Ik had echter ook nog de handtekening van twee andere gemeenteraadsleden nodig. Twee van hen weigeren dat, waardoor ik nooit genoeg handtekeningen kan behalen (N-VA behaalde 4 zetels, nvrdr.). Ze beweren mij niet te vertrouwen. Ik zou niet weten waarom. Deze zaken heb ik aangekaart bij het bestuur en bij het arrondissementeel bestuur, maar zonder resultaat. Ik heb dan maar beslist zelf op te stappen. Ik ben niet de eerste vrouw die vertrekt, en ik zal wellicht ook niet de laatste zijn. N-VA is een heel vrouwonvriendelijke partij, merk ik.”

Wout Patyn, fractievoorzitter van N-VA Harelbeke, verklaarde gisteren dat de partijleden liever wachtten tot ze de verklaring van De Buck helemaal hadden doorgenomen, om te reageren. “We willen met klem weerleggen dat we vrouwonvriendelijk zouden zijn of dat er sprake was van een boycot”, zegt Roeland Houttekiet, secretaris, vandaag. “We kozen immers met Sofie Tibergijn voor een andere vrouw om te zetelen in het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Daarnaast kiezen we op Vlaams en federaal niveau met Maaike De Vreese en Yngvild Ingels voor twee sterke vrouwen bovenaan de N-VA-lijsten, telkens op de tweede plaats. Bovendien hadden de afspraak binnen het bestuur gemaakt om deze functie aan een niet-verkozene door te geven. We willen immers zoveel mogelijk mensen betrekken binnen de bestuursorganen in onze stad. Wij kiezen met N-VA Harelbeke dus voor de ploeg in plaats van eigenbelang. We wensen Fleur succes toe in haar nieuwe rol. Met fractievoorzitter Wout Patyn en raadsleden Brecht Vandeburie en Patrick Claerhout gaan we de komende jaren stevig inhoudelijk weerwerk bieden aan de nieuwe meerderheid in onze stad.”