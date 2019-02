N-VA kiest nieuw bestuur: ‘de kiezer was duidelijk, er is een stijlbreuk nodig’ Joyce Mesdag

26 februari 2019

17u15 0

N-VA Harelbeke heeft een nieuw bestuur verkozen. Roeland Houttekiet is de nieuwe voorzitter. Niko Tanghe werd verkozen tot nieuwe ondervoorzitter. Pascal Coeman is de nieuwe secretaris, Carla Adams is de nieuwe penningmeester. Oud-schepen Eddy Glorieux, Greta Vermandere en jongeren Maxim Vlieghe en Angelo Van Meirhaeghe vervolledigen het bestuur naast de mandatarissen Wout Patyn (fractievoorzitter), Brecht Vandeburie (gemeenteraadslid), Patrick Claerhout (gemeenteraadslid) en Sofie Tibergijn (afgevaardigde Bijzonder Comité Sociale Dienst).

“Met een mooie mix van ervaring en enkele jonge N-VA’ers wil ik het bestuur en de afdeling een nieuwe start geven”, zegt Houttekiet. “We gaan op zoek naar vers bloed om onze ploeg de komende jaren te versterken. Na de laatste resultaten bleek immers duidelijk dat N-VA Harelbeke een stijlbreuk nodig heeft.” (N-VA verloor twee van haar zes zetels bij de laatste verkiezingen, nvdr.) Volgens Houttekiet zal N-VA voor het noodzakelijke tegengewicht zorgen in Harelbeke. “De nieuwe coalitiepartner zal geen tegengewicht bieden aan sp.a/Groen. Het lange uitblijven van het bestuursakkoord bevestigt bovendien dat de deelname van CD&V geen inhoudelijk project was. De partij is op de trein van sp.a/Groen gestapt zonder de bestemming te kennen. Het is nu aan ons om aan te tonen dat Harelbeke ook voor het andere spoor kan kiezen.”