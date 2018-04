Muziekverenigingen zullen naast elkaar repeteren 19 april 2018

02u32 1

Harmonie Sint-Cecilia van Harelbeke verhuist naar De Vrijplaats, waar de andere Harelbeekse muziekvereniging Eendracht en Vrijheid al een tiental jaren haar stek heeft. Eendracht en Vrijheid zit er in de linkerkant van het gebouw, de vroegere bergruimtes van het politiekantoor. Sint-Cecilia krijgt de rechterkant, waar de garages van het voormalige politiekantoor zich bevinden. De stad maakt 14.800 euro vrij om die garages geschikt te maken voor die nieuwe bestemming. "Sint-Cecilia zit op dit moment in de oude schoolgebouwen van RMS op de Arendswijk", zegt schepen Annick Vandebuerie (N-VA). "De vereniging moet daar echter weg tegen 2020, vandaar dat we moesten uitkijken naar een alternatieve locatie, waar de leden hun definitieve stek kunnen uitbouwen." De ruwbouwwerken worden het komende jaar uitgevoerd, zodat de stadsdiensten en de muziekvereniging zelf het gebouw tijdig kunnen afwerken. (JME)