Moslima en kinderen belaagd aan CC ‘t Spoor tijdens protestactie tegen gebedshuis Joyce Mesdag

16 april 2019

15u45 0 Harelbeke Tijdens de protestactie tegen de komst van een gebedshuis in Harelbeke zouden een moslima en haar kinderen belaagd geweest zijn. De moslimgemeenschap heeft een aanvraag ingediend om van een villa in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke een ontmoetingscentrum te maken. Dat is zeer tegen de zin van Vlaams Belang, die een protestactie organiseerde aan CC ’t Spoor, vlak voor de start van de gemeenteraad maandagavond.

Vrij snel na die actie dook op sociale media een bericht op over een moslima die zou aangevallen zijn aan CC ’t Spoor. ‘Ze hebben kleine bommetjes gegooid naar haar kindjes en papier met scheldwoorden op haar rug geplakt’, zo klonk in het bericht, waar ook meteen een nummerplaat van de dader(s) in werd vermeld. Mensen maanden in reacties de dame aan om aangifte te doen bij de politie. Het bericht werd vrij snel daarna weer offline gehaald.

Nummerplaat genoteerd

“Wij houden sociale media ook in de gaten, en hebben het bericht ook zien passeren”, zegt Kris Crepel, persverantwoordelijke bij politiezone Gavers. “De dame in kwestie heeft ons gebeld na afloop, en we hebben haar aangeraden langs te komen om een klacht in te dienen. Er zou inderdaad een confrontatie geweest zijn. Bovendien zou er meer gebeurd zijn dan alleen bommetjes gooien. Tot dusver is ze nog niet langsgeweest. Wij nemen sowieso zelf ook nog eens contact met haar op, want uiteraard willen we graag horen wat er precies is gebeurd. En of ze nu klacht indient of niet, we gaan de eigenaar van de nummerplaat ook de kans geven om zijn relaas te doen. Hier wordt hoe dan ook gevolg aan gegeven.”

“Verwerpelijk”

Er wordt snel een link gelegd tussen het verhaal over de moslima en de actie van het Vlaams Belang, waar een klein 80-tal mensen op aanwezig was. Wouter Vermeersch, die lijsttrekker is voor Vlaams Belang bij de komende verkiezingen, zegt van niets te weten. “Onze actie is perfect rustig verlopen. Heel wat politiemensen waren aanwezig, zowel duidelijk zichtbaar als ook anoniem. Bij het minste incident had de politie zeker en vast ingegrepen. Als de beschreven feiten kloppen dan zijn deze verwerpelijk. Zulke feiten moeten gemeld worden aan de politie.”