Montagekraan vat vuur op dieplader 04 mei 2018

Langs de Kortrijkstraat in Wevelgem vatte gisteravond rond kwart voor zeven een montagekraan van de bouwfirma Stadsbader in Harelbeke vuur. De kraan was op een dieplader geladen en moest van de ene naar een andere werf gebracht worden. Plots merkte de chauffeur van de trekker in zijn achteruitkijkspiegel rook op. Ter hoogte van Texas Hout en Bouwmarkt kon hij de dieplader rechts van de weg afkoppelen en zijn trekker in veiligheid brengen. De gealarmeerde brandweer slaagde erin het vuur snel te blussen. Wellicht ligt een technisch defect aan het motorcompartiment van de montagekraan aan de basis. De Kortrijkstraat bleef tussen de twee op- en afrittencomplexen van de E403 afgesloten voor verkeer dat van Bissegem richting Wevelgem reed. (LSI)