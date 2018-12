Mineralen- en fossielenbeurs in CC Het Spoor Joyce Mesdag

01 december 2018

Vzw Lithos-Harelbeke organiseert op 2 december zijn 31ste Mineralen- en fossielenbeurs.

"Schitterende, kleurrijke mineralen en miljoenen jaar oude fossielen worden tentoongesteld en aangeboden", zegt Luc Verfaillie. "Alleen mineralen en fossielen die in de natuur gecreëerd zijn, worden tentoongesteld en aangeboden. De inkom is gratis en er wordt geen standgeld gevraagd. Heb je zelf stenen waarover je graag iets meer wilt weten, breng ze mee. Er is expertise genoeg om je vragen te beantwoorden. We hebben opnieuw voor drie volle zalen met deelnemers uit binnen- en buitenland gezorgd."

Verder is er nog een gratis tombola en de wedstrijd het 'Rad van Fortuin'. Je kan er ruilen en ook kopen aan democratische prijzen. De beurs is open van 10 tot 17 uur en vindt plaats in CC Het Spoor in Harelbeke. (JME)