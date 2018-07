Meerderheid opnieuw gebroken 18 juli 2018

In de gemeenteraadszitting van maandagavond is de meerderheid alweer gebroken. Nu Marijke Ostyn N-VA verliet om als onafhankelijke te zetelen, moest een vervanger aangeduid worden als stemgerechtigd lid voor de raadscommissie grondgebiedszaken en facility. Het was uiteindelijk CD&V die de kandidaat daarvoor mocht leveren. Zowel van de meerderheid als van de oppositie was één raadslid afwezig. "Waardoor er nog 27 stemmen te verdelen waren", zegt oppositieraadslid Francis Pattyn (CD&V). "Er waren 13 stemmen voor Eddy Glorieux, en 13 voor Kathleen Duchi. Aangezien de stemming geheim verloopt, weten we niet hoe gestemd is, maar dat er intussen al twee raadsleden weg zijn uit N-VA zal daar wel iets mee te maken hebben." Bij gelijke stand wint de jongste kandidaat, en dat is Kathleen. Enkele maanden terug werd ook al eens de meerderheid gebroken, bij een eerste stemming over de komst van het openbaar toilet in Harelbeke. (JME)