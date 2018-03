Mazoutlozing onschadelijk voor De Gavers 09 maart 2018

02u31 0 Harelbeke In de waterlopen rond natuurdomein De Gavers in Harelbeke is enkele dagen geleden een hoeveelheid mazout terecht gekomen. De boosdoener blijkt een lek in een mazouttank op het terrein van een bedrijf.

"Al sinds afgelopen weekend liepen meldingen over een mazoutgeur uit de buurt van de Steenbrug- en Oudenaardsestraat binnen", weet Kris Crepel van de politiezone Gavers. "Na wat speurwerk door brandweer en politie is de oorzaak gevonden. De aanvankelijke vrees dat de mazout richting het Gavermeer, dat dienst doet als spaarbekken voor waterzuivering, zou stromen, bleek ongegrond. De mazout mondde via een grote rioleringsbuis in de Gaverbeek uit in de buurt van de overweg aan Eikstronk. Daar probeerde de brandweer gisteren nog de mazout op te vangen of in te dammen, tevergeefs. Een gespecialiseerde firma zou de hoeveelheid mazout in het water afbreken. (LSI)