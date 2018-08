Massaal afscheid van collega's die omkwamen bij quadongeval op vakantie Lieven Samyn

18 augustus 2018

15u38 4 Harelbeke In het crematorium in Kortrijk is deze middag massaal afscheid genomen van Kevin ‘Winky’ Vanterwyngen (29) uit Zwevegem en Frederic ‘Boone’ Boone (31) uit Harelbeke. Beide werkmakkers en gezworen kameraden kwamen op 30 juli om het leven bij een ongeval met hun quad op vakantie op het Griekse eiland Kos.

Honderden familieleden, collega’s maar vooral vrienden kwamen naar de plechtigheid afgezakt. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen en tientallen foto’s konden herinneringen aan het duo opgehaald worden. “Always loved, never forgotten, forever missed”, klonk de boodschap. “Zolang we leven gaan we ‘buzze’ geven, dat was jouw motto en dat zullen we ook proberen te doen”, aldus Frederiks zus Silvie en broer James.

“Moesten we naar de hemel kunnen reizen, zouden we onmiddellijk boeken.” “Na het verlies van papa en later ook mama blijf ik als enige van het gezin over en dat doet pijn”, aldus Kevins zus Delphine. Hun werkgever Zaniboo uit Zwevegem maakte als herinnering aan haar twee werknemers een filmpje dat de plechtigheid afsloot: