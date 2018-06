Marktplein krijgt openbaar toilet 20 juni 2018

De stad Harelbeke investeert 100.000 euro in een openbaar toilet, dat op het Marktplein geplaatst zal worden, vlakbij de kerk. Het toilet zal toegankelijk zijn voor zowel mannen, vrouwen, als mensen met een beperking.





Bij de vorige gemeenteraadszitting zorgde het toilet voor heel wat discussie. Oppositiepartij CD&V was wel vóór de komst van een toilet, maar niet op die locatie. De partij slaagde erin het punt te verdagen, doordat raadslid Marijke Ostyn (toen nog N-VA, nu onafhankelijk)ook tégen stemde en er een raadslid niet aanwezig was. De leden van de CD&V-fractie stemden ook nu weer tegen (net als Ostyn en Vlaams Belang), maar tegen de voltallig aanwezige meerderheid konden ze het niet meer halen.





"We hadden gevraagd om een betere locatie te zoeken, maar echt gezocht hebben ze niet gedaan", zegt raadslid Francis Pattyn (CD&V). (JME)