Marktplein centraal op vijfde infomarkt 09 april 2018

Een nieuwe h^aqua-infomarkt vindt op woensdag 18 april plaats in JC Tsas in Harelbeke. Iedereen is welkom tussen 16 en 20 uur voor een stand van zaken over de heraanleg van het Marktplein, de Leiewerken en private woonprojecten langs de Leie. Het is al de vijfde h^aqua-infomarkt. Net zoals bij de vorige edities zijn er standen en mondelinge toelichting over de lopende projecten die de stadsvernieuwing mee vormgeven. Bij deze editie wordt vooral het Marktplein in het middelpunt gezet, terwijl de focus vroeger vooral lag op de Leiewerken. (JME)