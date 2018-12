Marktcomité strikt Kerstman(nen) Joyce Mesdag

20 december 2018

15u37 0



Drie kerstmannen en één kerstvrouw hebben op de wekelijkse markt vanmorgen in Harelbeke voor wat extra animo gezorgd. De marktkramers leggen elk jaar een potje samen om nu en dan animatieacts te boeken om de wekelijkse markt wat extra aantrekkelijk te maken. Hun kramen worden al twee jaar opgesteld aan het Forestierstadion in plaats van in het centrum, omwille van de vernieuwingswerken aan het Marktplein. “De vele parkeermogelijkheden in de buurt zijn er een grote troef, maar uiteraard is een markt in het centrum toch altijd iets succesvoller”, zegt Bart Smissaert van het marktcomité. “We kijken dus zeker uit naar onze terugkeer.”