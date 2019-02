Marino plaatst tatoe van zoon als show queen ‘Tyra Crystal’: “Hij is topartiest” Joyce Mesdag

18u30 0 Harelbeke “Het blijft je kind en je moet hem steunen in wat hij ook doet”, dat zegt Marino Vandendriessche. Zijn zoon Tyson Vandendriessche dingt op 23 februari mee naar de titel Miss Travestie 2019. Marino is zo fier op hem dat hij Tyra Crystal, het alter ego van zijn zoon, op zijn borst liet tatoeëren.

“Mijn vader had al een paar keer gezegd dat hij dat zou doen, maar we dachten eigenlijk dat het een beetje bluf was”, zegt Tyson. “Tot hij het dus gedaan heeft. Ik ben blij verrast.” “Ik ben Tysons grootste fan”, zegt Marino. “We gaan zo vaak we kunnen mee naar zijn optredens. Hij heeft een aantal nummertjes waar ik echt tranen van in de ogen krijg. Ook al wint hij niet binnen een paar weken, voor ons blijft hij altijd de echte nummer één. Ik vind hem een topartiest en ik ben superfier op hem.” Marino beseft dat niet alle vaders op dezelfde manier zouden praten over hun zoon, als die in zijn vrije tijd als show queen door het leven gaat. “We horen dat soms wel van collega’s van Tyson. Soms hebben ze zelfs geen contact meer met hun ouders daardoor. Dat vind ik ontzettend jammer. Het blijft je kind, en je zou hem moeten steunen in wat hij ook doet.”