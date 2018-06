Marijke Ostyn stapt uit N-VA RAADSLID ZETELT ONAFHANKELIJK UIT ONVREDE OVER 'KLIEKJES' JOYCE MESDAG

20 juni 2018

02u44 0 Harelbeke Marijke Ostyn stapt uit N-VA Harelbeke. Ze zal de laatste maanden van deze legislatuur als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad en de OCMW-raad. "Binnen de partij is er een kliekje dat beslist wie mag besturen en wie niet, en anderen worden er gewoon uitgespeeld", laat de vrouw weten.

Marijke Ostyn, echtgenote van dokter Dirk Langsweirdt, kreeg bij de vorige verkiezingen nog meer dan 600 stemmen. "Hoewel ik daarmee de tweede beste score had bij N-VA, werd ik géén schepen, vreemd genoeg. De reden? 'Ik lag niet goed in de groep.' Maar volgens mij was voor de verkiezingen al beslist wie schepen zou worden. Dat maakte het een heel moeilijke start voor mij, zes jaar geleden. Anderen met veel minder stemmen werden wél schepen. Maar ik ben toen niet opgestapt, omdat zoveel mensen hun vertrouwen in mij hadden gesteld, en ik hen niet wilde teleurstellen. Maar echt goed heb ik mij niet meer gevoeld bij de N-VA."





Vuile was

Een jaar geleden werd dat gevoel weer wat sterker. "Ik was net als alle anderen sterke kandidaten aan het zoeken voor op de lijst, maar dat werd me niet in dank afgenomen. Omdat sterke kandidaten de kansen van anderen op de lijst zouden ondermijnen, vermoed ik. Op dat moment heb ik beslist niet meer op te komen bij de verkiezingen. Ik zou wel nog de legislatuur uitdoen. In elke partij zijn er wel eens problemen, vooral eens er verkiezingen naderen, en ik had ook geen zin om de 'vuile was' op te hangen. Dat partijgenoten bij de voorstelling van de eerste namen een tijdje geleden echter beweerden 'dat iedereen aan boord bleef', was voor mij de druppel. Ik wilde niet dat er nog leugens zouden volgen. Ik ben enorm blij met mijn beslissing, het is een opluchting."





In ploeg

Ostyn is er nog niet uit wat ze zal doen met de volgende verkiezingen. "Ik ben al blij dat ik de stap heb durven zetten om onafhankelijk te zetelen. We zien wel."





Partijvoorzitter Filip Vandeputte betreurt de beslissing van Ostyn. "In aanloop naar deze verkiezingen had Marijke enkele voorwaarden gesteld waar we niet mee konden instemmen", zegt Vandeputte. "Zo wilde ze een plaats in de top 3 op de lijst, én als we de kans krijgen om mee te besturen, een plaats als schepen. Het voorbije jaar kwam ze niet meer naar bestuursvergaderingen. Politiek is iets dat je in ploeg doet. En tussen Marijke en het bestuur klikt het niet. Dat is géén verwijt aan Marijke. Alle respect voor haar als persoon en voor haar beslissing."





Marijke Ostyn is het tweede gemeenteraadslid dat opstapt bij N-VA. Schepen Jacques Maelfait deed hetzelfde in januari vorig jaar. Dat maakt dat de meerderheid geen enkele zetel op overschot meer heeft. N-VA stelde trouwens toevallig de top 10 voor. Schepen Patrick Claerhout zal de lijst trekken, raadslid Fleur De Buck komt op plaats twee.