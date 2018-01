Marathonopening De Gilde levert 2255 euro op 02u52 0 Foto Maxime Petit

Café De Gilde in Stasegem heeft een 24u-marathon georganiseerd om geld in te zamelen voor de deelname van schepen Michaël Vannieuwenhuyze aan de 1000km voor Kom op Tegen Kanker. Tijdens die actie verdelen teams van maximum acht mensen duizend kilometer onder elkaar. Om deel te mogen nemen, moet elk team vijfduizend euro inzamelen ten voordele van KOTK.





Michaël Vannieuwenhuyze gaat in mei de 1.000 kilometer in zijn eentje fietsen, als eerbetoon aan Michiel Vandenberghe, de zoon van vrienden, die in 2010 overleed aan kanker. Hij moet dus ook in zijn eentje 5000 euro bijeen zien te krijgen. Café De Gilde deed alvast een flinke duit in het zakje: de 24u-marathon leverde een groot bedrag op van 2.255 euro op.





