Man vindt rem niet en knalt op vrachtwagen 18 april 2018

Paul Loosvelt, een al wat oudere man uit Harelbeke, is gisterennamiddag in zijn eigen gemeente betrokken geraakt bij een ongeval.

Aan het stuur van zijn Opel Corsa reed hij op de R8 in de richting van Kuurne toen hij net voor het kruispunt met de Zandbergstraat de controle verloor over zijn voertuig. "Ik zag plots een auto over het kruispunt zoeven, van op de groene strook tussen de beide rijrichtingen", zegt Jeffrey Vande Ghinste (30) uit Harelbeke. De jongeman kwam net uit de Zandbergstraat. "De Opel Corsa zwiepte tot twee keer toe over een betonnen rand. De wagen slipte en belandde weer op de rijweg. Daar botste hij achter op een vrachtwagen."





Truck stond stil

De Franstalige trucker was zich van geen kwaad bewust. "Ik stond stil aan het rode licht", zegt de man. "Plots was er die klap. In mijn rechterzijspiegel zag ik een autootje dat schuin onder mijn oplegger gekneld zat." De bestuurder kon al bij al makkelijk uit zijn voertuig. "Hij vertelde dat hij wilde remmen, maar zijn rempedaal niet vond", zegt Jeffrey. Mogelijk is Paul Loosvelt vervolgens uitgeweken om niet met andere wagens voor hem te botsen. De man werd voor verzorging naar het AZ Groeninge overgebracht. Door het ongeval was een tijdlang één rijstrook van de R8 niet berijdbaar. (VHS)