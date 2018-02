Man riskeert celstraf voor slaan bijten agenten 27 februari 2018

02u59 0

Een 43-jarige man uit Harelbeke riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij zich op 12 september 2016 erg weerspannig opstelde in het commissariaat. De man had die dag een ongeval met zijn wagen veroorzaakt. De agenten namen hem mee naar het politiebureau voor een verklaring. Toen ze een ademtest en een bloedafname wilden doen om te kijken of de man onder invloed was, protesteerde hij plots. Omdat hij helemaal buiten zichzelf ging, besloten de agenten hem even op te sluiten. Maar dat verliep erg moeizaam. Michael D. begon te slaan, te schoppen en probeerde een agent te bijten. "Ik had even voor het ongeval drie biertjes gedronken", zei de man. "Ik schaam me diep voor mijn gedrag." Hij riskeert ook een geldboete van 600 euro. Vonnis op 26 maart. (AHK)