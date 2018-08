Man riskeert acht maanden cel voor diefstallen uit auto's 04 augustus 2018

Een 41-jarige man uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van acht maanden voor twee diefstallen uit auto's. Op 4 juni merkte een buurtbewoner op dat iemand in de auto van zijn buurvrouw aan het graaien is. Er werd een camera en een zonnebril gestolen. Niet veel later trof de politie Aziz S. aan met de gestolen spullen in zijn bezit. De man werd daarna vrijgelaten door de onderzoeksrechter onder voorwaarden en met een avondklok. Op 10 juni echter werd de man na zijn avondklok op straat aangetroffen, in het bezit van een gestolen betaalkaart.





Ook op 19 februari werd de man al betrapt op autodiefstal. Toen ging hij ervandoor met een sporttas. Volgens de advocaat van de man, die ondertussen in de cel zit, kampt de beklaagde met psychische problemen. De beklaagde betuigde zijn spijt en beloofde het nooit meer te doen. De zaak werd een week uitgesteld om de advocaat de kans te geven bewijzen voor te leggen van zijn behandeling bij een psycholoog. (AHK)