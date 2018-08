Maarten (15) is beste stoelendanser 27 augustus 2018

Zo'n 2.000 mensen hebben afgelopen weekend een bezoekje gebracht aan Stasegem Kermis, een organisatie waarbij de Scouts en de Chiro van Stasegem de handen in elkaar slaan. Een van de blikvangers was het BK stoelendansen.





"Zo'n 50 mensen hebben daaraan deelgenomen", zegt Emma Devos. "We zijn begonnen met een hele grote cirkel stoelen, waar we telkens drie of vier stoelen van weg namen. Na een half uurtje draaiden we het laatste plaatje." Maarten Geenens (15) uit Stasegem bleek na een dik half uur de beste stoelendanser te zijn. (JME)