Maand rijverbod na botsing op verkeerslicht 13 juni 2018

Een 46-jarige automobiliste uit Stasegem (Harelbeke) is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro. Op 16 september vorig jaar reed Annick V. 's nachts aan het knooppunt van de E403 en de N36 op de Rijksweg in Izegem tegen een betonnen middengeleider en een verkeerslicht. Ze bleef zelf ongedeerd maar zag haar rijbewijs wel onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken omdat ze 2,4 promille alcohol in het bloed had. Ze was op de terugweg van een avondje uit en besliste na een ruzie met haar vriend om toch zelf in de wagen te stappen. De politierechter legde haar nog een extra rijverbod van vijftien dagen op. Ze moet ook slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek. (LSI)