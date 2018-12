Louise is de ster in kerstconcert in koninklijk paleis Joyce Mesdag

24 december 2018



Louise Kuyvenhoven (27) uit Stasegem is een van de twee solisten die afgelopen weekend mochten zingen voor de Koninklijke familie op het jaarlijkse Kerstconcert in het Koninklijk Paleis. Morgen, Kerstdag, wordt het concert uitgezonden op Eén.

Louise is afkomstig uit Harelbeke, maar na haar studie Klassieke Zang aan het Conservatorium van Gent, bleef ze daar plakken. “Na het Conservatorium heb ik nog twee jaar gestudeerd aan de International Opera Academy, ook in Gent”, vertelt ze. “En nu ben ik een zogenaamd Artist in Residence in de Muziekkapel Koningin Elisabeth, een statuut waarbij jonge professionals worden klaargestoomd voor een carrière in de klassieke muziekwereld.”

Louise mikt op een plaatsje in een operahuis. “Ik ben een sopraan, en die zijn er op dit moment niet echt ‘te kort’. Maar normaal moet het wel lukken om ergens binnen te raken.”

Ze kan het Kerstconcert van afgelopen weekend in elk geval al groot op haar cv zetten. Ze was er een van de twee solisten die er samen met het kinderkoor van De Munt de koninklijke familie mocht entertainen. “Elk jaar organiseert de koninklijke familie een Kerstconcert in het paleis om al hun medewerkers te bedanken voor hun inzet het voorbije jaar. Hun keuze viel op de Muziekkapel Koningin Elisabeth, en ik ben eruit gepikt. Daar ben ik uiteraard heel blij om. Optreden voor de koninklijke familie is echt een hele eer.”

Er was wel wat stress bij, dit weekend, voor Louise. “Mogen optreden voor de koninklijke familie, dat is toch heel wat. Akkoord, het zijn enerzijds maar gewone mensen, zoals iedereen, maar het zijn anderzijds wel enorm belangrijke mensen voor ons land. In de zaal zaten ook nog eens 600 mensen, die ik allemaal heel goed zag zitten, want de zaal was echt goed verlicht. Maar het meeste stress had ik omwille van de opnames die er waren: het concert zou op 4 zenders uitgezonden worden. Eén valse noot, en het wordt vast gelegd op beeld. Maar ik ben er in geslaagd mijn zenuwen goed onder controle te houden, ik ben tevreden met hoe ik het gedaan heb.”

Het had niet veel gescheeld of Louise had het fotomoment met de koninklijke familie achteraf gemist. “Na het Kerstconcert wordt er altijd een groepsfoto genomen op de trappen van het paleis. Ik wilde eerst snel nog het microfoontje weghalen dat bij mij opgespeld was tijdens het optreden, maar daardoor ben ik net ná de koninklijke familie vertrokken naar de trappen. Aangezien je volgens het protocol je de koninklijke familie niét mag inhalen, kon ik dus eigenlijk niet meer bij de anderen raken. Een opmerkzame lakei heeft me gelukkig geholpen, door me via een andere weg bij de anderen te brengen.”

Na dat fotomoment bleven de leden van de koninklijke familie nog even napraten. “Koning Filip was heel vriendelijk. Hij zei dat hij ongelooflijke genoten had, en dat hij het ‘magnifiek’ vond. Koningin Mathilde was ook heel positief, en feliciteerde mij ook. Prinses Astrid is ook even komen praten tegen mij. We hadden het concert al een keer eerder opgevoerd, in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel, en daar was zij ook bij. Ze zij dat ze heel blij was dat ze het een tweede keer had kunnen zien en horen.”

Het Kerstconcert in het Paleis wordt uitgezonden op kerstdag, op Eén om 14u55.