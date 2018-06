Loeka mag mee met Duivels het veld op 09 juni 2018

02u44 0 Harelbeke Voetbalfan Loeka Deprez (8) uit Harelbeke trekt op 23 juni richting Duitsland. Dankzij een wedstrijd van fastfoodrestaurant McDonald's, waar grote zus Lobke voor hem aan heeft deelgenomen, mag hij samen met de Rode Duivels het veld op lopen voor hun wedstrijd tegen Tunesië.

In april kreeg mama Fleur Verpoort een telefoontje met het bericht dat Loeka naar Rusland mocht. "Loeka was helemaal van de kaart toen ik het hem zei. Het is een enorme voetbalfan", zegt Fleur. "Hij volgt de Rode Duivels op de voet en daarnaast is hij ook fan van SV Zulte Waregem en Real Madrid. Wedstrijden die hij niet kan bekijken, neemt hij op om achteraf te bekijken."





En hij lijkt wel een volwassen hevige supporter. "Hij foetert op fouten die gemaakt worden, op een eventuele foute beslissing van de ref, het is echt leuk om 'm zo bezig te zien."





Zijn favoriete spelers? "Ronaldo, Eden Hazard en Thibaut Courtois", zegt Loeka. "Wellicht zal hij niet met Courtois het veld op gestuurd worden. Hij is namelijk niet heel groot", zegt Fleur. "We duimen dus voor Hazard." Er mag nog één ouder mee en dat is Fleur geworden. "Dat was eigenlijk vrij snel beslist, aangezien mijn man een minder grote voetbalfan is dan ik."





Zélf voetbalt Loeka ook, bij Harelbeke en niet eens zo slecht. "Dat hij misschien zelf ooit een Rode Duivel zal worden? We sluiten het niet uit. Hij is nu en dan al eens mee gaan trainen bij grote clubs, maar dat hij nu al volledig zou overstappen naar zo'n eersteklasclub zien we nog niet zitten. Vanaf de middelbare school misschien, maar nu moet hij vooral nog plezier maken." (JME)