Lijk gevonden in Gavermeer 19 mei 2018

In het recreatiedomein De Gavers werd gistermiddag omstreeks 13.00 uur een levenloos lichaam aangetroffen in het water. Een voorbijganger had het lijk opgemerkt en verwittigde meteen de hulpdiensten. Voor de persoon kwam alle hulp te laat. Het gaat om een 36-jarige man. De wetsdokter kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het overlijden van de man vast te stellen. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813. (AHK)