Lieve geeft oude meubels make-over 07 augustus 2018

Lieve Oosterlynck (35) uit Harelbeke is gestart met decoratiebedrijf Belle Histoire. Via haar webshop verkoopt ze decoratiemateriaal, van kaarsen en zeep tot kaders, servies en kandelaars. Daarnaast restylet ze ook oude meubels. "Ik schuim kringloopwinkels en rommelmarkten af op zoek naar leuke stukken waar ik iets moois mee kan maken", vertelt ze.





"Anderzijds kunnen klanten mij ook meubelstukken brengen die ze door mij bewerkt willen zien. Dat kan in verschillende genres en kleuren: in zwart en hout, maar net zo goed in wit-, roze-, munttinten,... De klant mag kiezen."





Lieve studeerde Schilderen en Decoratie en volgde daarna nog een extra jaar Restauratie. "Ik doe dit al een tijdje als hobby, eerst voor mezelf, daarna voor vrienden die me vroegen een oude kader of oude stoel te bewerken. Het kriebelde al even om dit professioneel te doen en nu heb ik eindelijk de stap durven zetten. Voorlopig doe ik dit nog in bijberoep, maar ik wil er graag mijn hoofdberoep van maken. We zijn volop bezig met het realiseren van een toonzaal, waar ik ook workshops zal geven."





Meer informatie vind je op belle-histoire.com. (JME)