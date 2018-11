Lichtgewond na botsing met verstrooide trucker HANS VERBEKE

13 november 2018

Sara Haerinck (35) uit Beveren-Leie raakte maandagmiddag lichtgewond bij een ongeval langs de Gentsesteenweg in Harelbeke. De vrouw reed met haar Citroën C1 in de richting van haar woonplaats toen ze verrast werd door een Franse trucker die vanuit de andere rijrichting links de N36 opdraaide. De trucker was verstrooid en had het autootje van de vrouw niet opgemerkt. De klap was niet zo heel erg, maar links vooraan liep de Citroën C1 behoorlijk wat averij op. De bestuurster werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Gentsesteenweg.