Léon is kinderburgemeester 16 november 2018

02u27 0

In Harelbeke is een nieuwe kindergemeenteraad aangeduid. Léon Vasseur van SB Zuid mag zich dit jaar kinderburgemeester noemen. Hij zal zich er samen met de andere kindergemeenteraadsleden buigen over de thema's goede gezondheid en welzijn, geen armoede en minder ongelijkheid en vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. Lova-Lys Vandamme, Brenden Audoor, Julot Berten, Warre Hinnekens, Thibau Huys, Ismaïl Andame, Elise Ronsse, Rebecca Ronsse, Annabel Soenens, Xanne Verheye, Renzo Devolder, Julie Goddyn, Inias Guillemyn, Solène Raes, Ine Soubry, Phebe Claeys, Lothar Plets, Febe Dekens, Anh-Minh Nguyen, Tristan Lommers, Miel vanhoutte en Lara Deryckere zien het alvast helemaal zitten.





(JME)