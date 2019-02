Leiedal Koerse verhuist van eind augustus naar begin mei Peter Lanssens

20 februari 2019

13u00 0 Harelbeke Leiedal Koerse, een in 2018 opgestarte nieuwe wielerwedstrijd na het samensmelten van de organisaties achter de Vlaamse Pijl en het Internationaal Criterium Bavikhove, is geen natour-criterium meer. Leiedal Koerse verhuist van eind augustus naar zaterdag 4 mei. Nieuw is een parochianenkoers.

“We voegden in 2018 met een koppeltijdrit en een wedstrijd voor dames peper en zout toe. Dat behouden we, net zoals het parcours langs de Leieboorden”, zegt voorzitter Albert Debrabandere. “We hadden met Tom Dumolin en Marianne Vos twee wereldtoppers op de affiche. We doen in 2019 niet onder en leggen nu naast het tijdrijden de focus op het klassieke voorjaar. Daar is onze nieuwe datum perfect voor. We kunnen na Luik-Bastenaken-Luik en net voor de Ronde van Italië de echte toppers van de klassiekers naar Bavikhove halen”, aldus Debrabandere. Ook de lokale Belgische kampioenen Yves Lampaert en Ann-Sophie Duyck waren er in 2018 bij.

Parochianenkoers

Om de binding met wielerminnend Harelbeke groter te maken, is met een parochianenkoers nóg een extra wedstrijd toegevoegd aan het programma. Albert Debrabandere: “We zoeken niet alleen de beste renner van het klassieke voorjaar op Leiedal Koerse, we zoeken ook de kampioen van Harelbeke. Smeer maar al uw kuiten in, beste wielertoeristen”, aldus Debrabandere. Het programma op zaterdag 4 mei, met het dorpsplein als kloppend hart: de parochianenkoers om 12 uur, dames elite – Memorial Philippe Vandendorpe om 13.30 uur, de Kwaremont koppeltijdrit om 15 uur en het After Classics Criterium Elite Powered by KBC om 16 uur.