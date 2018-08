Leiedal Koerse strikt Marianne Vos 24 augustus 2018

02u24 0

Marianne Vos, een van de beste wielrensters aller tijden, fietst op 2 september mee op de eerste editie van Leiedal Koerse. De wielerwedstrijd ontstond uit de samensmelting van de Vlaamse Pijl met Criterium Bavikhove. Het traditionele criterium voor de herenelite wordt vergezeld van een criterium voor vrouwenelite. Tussen beide criteriums door is er een koppeltijdrit met telkens een vrouwelijke en mannelijke topper. "Voor de dameskoers kan het bestuur op heel wat interessante namen rekenen. Zo zal vijfvoudig Belgisch kampioene tijdrijden Ann-Sophie Duyck haar opwachting maken", zegt voorzitter Bert De Brabandere. "Ook de vriendin van Eli Iserbyt, Puck Moonen, zal samen met haar Lotto-Soudal-ploeggenotes aan de start komen. Maar dé topper naar wie iedereen uitkijkt, is toch wel Marianne Vos. Met wereldtitels op de weg, in het veldrijden en op de piste, een olympische titel op de weg en op de piste, driemaal eindwinst in de Giro Rosa en tal van overwinningen in de klassiekers is de Nederlandse met voorsprong de beste renster van haar generatie en wellicht de beste wielrenster ooit." De dames beginnen eraan om 10.30 uur. Om 13.30 uur is er de koppeltijdrit, om 15.30 uur starten de heren. De organisatie zet ook een feestdorp op met onder meer een optreden van Les Sacs à Sacs. (JME)