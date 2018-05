Leerlingen maken kunstwerk ter nagedachtenis van WOI 31 mei 2018

Acht Harelbeekse klassen van het vijfde leerjaar maken samen met twee kunstenaars van Studio Moscou uit Gentbrugge een groepskunstwerk, geïnspireerd door de Eerste Wereldoorlog, dat dit najaar zal te zien zijn op het grasveld naast de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke. Gisteren kwamen er leerlingen knutselen van de Centrumschool, de Mariaschool, De Wingerd en Ter Gavers, donderdag komen klassen uit De Vleugel, Heilig Hart en Sint-Augustinus langs. Ze maken in groepjes 40 vlaggen die een vlaggenveld zullen vormen, als deel van de kunsttentoonstelling 'Don't Mention the War'.





Alle klassen kregen ook werkfiches van de stad Harelbeke om in aanloop van dit knutselmoment rond de Eerste Wereldoorlog te werken in de klas.





(JME)