KRC Harelbeke pakt uit met G-ratjes 13 maart 2018

02u42 0 Harelbeke

De ploeg krijgt de naam G-ratjes, en Tom Windels, op dit moment jeugdtrainer bij KRC, zal de coördinatie op zich nemen. Tom Windels heeft zelf een zoon Seppe met een autismespectrumstoornis, en hij beseft dus heel goed hoe groot de nood is naar dergelijke voetbalploegen. "De wachtlijsten zijn overal heel lang, en ik weet dat veel ouders soms ver moeten rijden om een ploeg te vinden waar ze hun kind kunnen inschrijven", zegt Windels. "Bij KRC Harelbeke vinden we het belangrijk dat elk kind kansen krijgt. Volgens die filosofie moeten ook kinderen met een beperking de kans krijgen om te voetballen." Er zijn open trainingen op 9, 16 en 23 april, vanaf augustus wordt gestart met de werking. Er worden twee teams opgestart, een eerste team voor voetballers van 12 tot 15 jaar, een tweede team vanaf 16jaar. Ouders die informatie willen over de G-ratjes, kunnen terecht op de website van KRC Harelbeke: http://www.krc-harelbeke.be/. (JME)