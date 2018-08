Koppeltijdrit blikvanger Leiedal Koerse DUO'S NEMEN HET TEGEN ELKAAR OP IN EERSTE EDITIE JOYCE MESDAG

31 augustus 2018

02u25 0 Harelbeke Komende zondag wordt de eerste editie van Leie-dal Koerse gereden, een nieuwe wielerwedstrijd door de samengesmolten organisaties achter de Vlaamse Pijl en het Internationaal Criterium Bavikhove. Er komt een koppeltijdrit, waarbij onder meer wereldkampioenen Tom Dumoulin en Marianne Vos samen op de fiets kruipen.

Dit voorjaar maakten de organisaties achter de Vlaamse Pijl en het Internationaal Criterium Bavikhove bekend dat ze voortaan de handen in elkaar zouden slaan voor het wielerevent 'Leiedal Koerse'. "De ervaring die ze bij het Criterium Bavikhove hadden in het organiseren van een sterk criterium, bundelen we met de ervaring die wij bij de Vlaamse Pijl hadden bij de organisatie van het randgebeuren, vooral op het vlak van tenten, ticketverkoop, catering ...", legt Carlo Daelman uit.





Dat het een goede beslissing is geweest om samen te smelten, daar is de eerste editie van Leiedal Koerse het bewijs van, zegt Daelman. "We bieden naast een criterium voor de mannen, ook voor het eerst een vrouwencriterium aan. We hebben echte toppers voor die beide wedstrijden kunnen strikken: wereldkampioene Marianne Vos, onze eigen Belgisch kampioene tijdrijden Ann-Sophie Duyck, Shari Bossuyt, Belgisch kampioene bij de U19, en Cameron Vandenbroucke, dochter van Frank Vandenbroucke. Wereldkampioen Tom Dumoulin trapt mee bij de heren, en ook onze regionale trotsen Jasper Stuyven en Yves Lampaert tekenen present.





Tussen beide wedstrijden wordt nog een koppeltijdrit georganiseerd. "Dat dit een vrij uniek concept is in België weten we zeker, want wij hebben het zélf uitgevonden. Eli Yserbyt en Puck Moonen, in het echt een koppel, zijn peter en meter van Leiedal Koerse. Zij worden ook aan elkaar gelinkt in de koppeltijdrit. Tom Dumoulin en Marianne Vos vormen ook een team, naast Yves Lampaert en Ann-Sopie Duyck. In totaal zullen er 12 koppels om de zege strijden van deze eerste koppeltijdrit.





De feesttent staat in het centrum van Bavikhove, de lokale ronde loopt via de koperen ketel naar het jaagpad langs de Leie, en terug. "Het wordt géén gebeuren waar enkel VIP's aan hun trekken komen; dit wordt een koers voor het volk. Voor en na elke wedstrijd worden deelnemers uitgebreid voorgesteld op het podium en er wordt ook gezorgd voor muziek."





En er zijn al toekomstplannen. "Volgend jaar verhuist onze wedstrijd naar begin mei. Op ons criterium zullen we de beste wielrenners uit het voorafgaand wielerseizoen uitnodigen. We gaan er daarnaast opnieuw onze pijlen richten op het dameswielrennen. Voor de dames organiseren we een klassieker die in Bavikhove zal starten, en die via een parcours langs de Vlaamse Ardennen, terugkeert naar Bavikhove. Waarom we zo expliciet kiezen voor dames? Het dameswielrennen krijgt op dit moment niet altijd de aandacht dat het verdient. We voelen echter dat er toch wat verandert op dat vlak en dat het dameswielrennen steeds populairder wordt bij het ruime publiek. We willen een pioniersrol aannemen en nú al op die trein stappen." Meer info http://leiedalkoerse.be/