Koperdieven viseren zonnepanelen bedrijven

28 december 2018

Dieven hebben het steeds vaker gemunt op de koperen bekabeling van zonnepanelen op dakconstructies van bedrijven. Dat stelde ook de politie van de zone Gavers deze week vast. Bij textielbedrijf Lano in Harelbeke gingen onbekenden er met het koper van de zonnepanelen op het dak vandoor. Ook in Waregem sloegen de koperdieven al toe. Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) van Deerlijk waarschuwt voor dergelijke diefstallen en raadt mogelijk bijkomende veiligheidsmaatregelen zoals de installatie van een slimme bewakingscamera aan. Dergelijke camera’s kunnen ook inbraken via het dak voortijdig detecteren.