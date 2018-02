Kinderdagverblijven verzamelen 1.128 pampers 16 februari 2018

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Harelbeke heeft voor het vijfde jaar op rij een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor alle Harelbeekse kinderopvanginitiatieven. In aanloop van deze receptie hadden alle mensen achter de kinderdagverblijven pampers ingezameld voor de pamperbank. Pamperoverschotjes worden ingezameld en tegen heel democratische prijzen verkocht bij de sociale kruidenier in de Gentsestraat 9. Er werden 1.128 pampers ingezameld. Kinderdagverblijf 't Gaversloeberke sleepte de hoofdprijs in de wacht met 629 ingezamelde pampers, gevolgd door TI-TA Tovenaar, dat 290 pampers meebracht. Heidi Ralou schonk 60 pampers. Deze drie initiatieven ontvingen een Harelbeekse cadeaubon.





(JME)