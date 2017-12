Keukenbrand zet hele woning onder de rook 02u32 0

In de Burgemeester Brabantstraat in Harelbeke ontstond gisterennamiddag omstreeks 14.30 uur vuur in de keuken van een woning. Toen de brandweer arriveerde stond het hele huis onder de rook. Ook in de straat van de woning zelf was enorm veel rook. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in de woning, het waren voorbijgangers die de rook opmerkten en de hulpdiensten verwittigen. Het huis, dat net verkocht is, is wel een tijdlang onbewoonbaar. De keuken liep behoorlijk wat brandschade op. In de rest van de woning is rookschade. Niemand raakte gewond. door de brand was de Burgemeester Brabantstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)