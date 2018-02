Keukenbrand maakt woning onbewoonbaar 03 februari 2018

03u14 0 Harelbeke Een korte maar hevige keukenbrand heeft donderdag rond middernacht zware schade veroorzaakt aan de benedenverdieping van de woning van Tom Ottevaere (37) in Harelbeke. De bewoner probeerde nog zelf de vlammen te blussen maar liep daarbij brandwonden aan het hoofd op.

Het was iets voor middernacht toen Tom merkte dat de keuken in brand stond. Even voordien was hij thuis gearriveerd in de Acaciastraat en had hij nog een pot op het vuur gezet. Terwijl hij in de woonkamer was, sloegen de vlammen echter over naar een frietketel die vlakbij stond. "Tom probeerde nog zelf te blussen maar kon niets tegen het vuur beginnen", vertelt vader Noël, die wat verderop in de Platanenlaan woont. "Hij moest uiteindelijk het huis uitvluchten en ging bij de buren de hulpdiensten bellen." Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het keukenraam achteraan de woning. Het vuur verspreidde zich ook naar de woonkamer. De brandweer kon snel blussen, maar de benedenverdieping liep zware schade op. Ook de aanpalende woning van buren Noël Verstraete en Christiane Ottevaere kwam door de brand onder de rook te zitten. "Maar de brandweer slaagde erin snel de rook weg te blazen en kon ook verhinderen dat het vuur naar onze woning oversloeg", vertelt Noël. "Er is wel wat poetswerk maar we kunnen in ons huis blijven wonen. Al raadde de brandweer ons aan om de eerste nachten elders door te brengen." Het koppel kan eventjes terecht bij hun dochter aan de overkant van de straat. Tom Ottevaere verblijft nog in het ziekenhuis AZ Groeninge. Daarna kan hij in zijn ouderlijke woning terecht. "Gelukkig bleef de bovenverdieping gespaard", bedenkt vader Noël nog. (LSI)