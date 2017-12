Kerstmarkt ten voordele van Make-A-Wish 02u44 0 Foto Henk Deleu De KLJ van Huba was voor het eerst aanwezig op de kerstmarkt. Harelbeke De derde editie van de kerstmarkt Hulste for Life was ook dit jaar een voltreffer.

22 standjes, voornamelijk uitgebaat door verenigingen uit Hulste, verwenden de honderden aanwezigen met hapjes en drankjes. De Hulste for Life kerstmarkt werd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd, als vervolg op 'Hulste for Life'. Dat grootschalige evenement werd in 2012 op poten gezet ten voordele van Make-A-Wish en ter nagedachtenis van de 20-jarige Stijn Wyseur uit Hulste. "De verenigingen betalen standgeld, dat, samen met wat schenkingen van sponsors, naar Make-A-Wish gaat", zegt Wim Dierick, een van de organisatoren. "We hopen ook dit jaar, net als de voorbije twee jaren, een 4000-tal euro te kunnen storten aan Make-A-Wish."





Huba Ice

Het aantal standjes wordt elke keer op 22 gehouden. "Omdat we de kerstmarkt gezellig willen houden, en we de verenigingen de kans willen geven voldoende te verkopen om ook hun clubkas wat te spijzen." Dit jaar was KLJ Huba er voor het eerst bij. Je kon er jenever kopen, hun eigen cocktail 'Huba Ice' en aperitiefkippenboutjes. "De vorige edities stonden we op het kerstevent in Bavikhove, maar nu dat wat vroeger viel, kunnen we er in Hulste ook eens bij zijn", zegt Pieterjan Vanluchene. 'En we zijn daar heel blij mee. Het is een ideale manier om onze kas te spijzen, en we steunen er meteen ook het goede doel mee." (JME)