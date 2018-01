Jongeman (26) riskeert twee jaar cel voor seks met minderjarige 02u35 0

Een 26-jarige jongeman uit Harelbeke riskeert een celstraf van twee jaar waarvan de helft met uitstel omdat hij in 2014 seks had met een 14-jarige jongen.





Het slachtoffer, dat lijdt aan autisme, gaf zich op een chatsite voor homo's uit als een 18-jarige en regelde een date met de beklaagde. Ze gingen het slachtoffer met z'n tweeën ophalen en trokken naar het appartement van de beklaagde. Daar twijfelden ze sterk aan de leeftijd van het slachtoffer. Ze vroegen zijn identiteitskaart, maar die zou hij kwijt zijn. De beklaagde besloot daarop toch om seksuele betrekkingen te hebben met de jongen en betaalde hem daar ook een kleine vergoeding voor. Het waren de ouders van het slachtoffer die een verandering in het gedrag van hun autistische zoon opmerkten en die uiteindelijk klacht indienden. De beklaagde was eerder ook al eens in aanraking gekomen met het gerecht in 2011.





Ook toen had hij seks gehad met een 14-jarige jongen. "Maar dat was in een relationele context", pleitte zijn advocate, die voor de vrijspraak gaat omdat de beklaagde dacht dat de jongen minstens 16 jaar was. Naast de celstraf riskeert de beklaagde een geldboete van 600 euro en een contactverbod met minderjarigen voor de duur van 10 jaar. Vonnis op vijf februari.





(AHK)