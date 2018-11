Jonge vrouw was "gehaast" 28 november 2018

Lisa B. (26) uit Harelbeke leek bijzonder gehaast toen ze eind vorig jaar langs de Roeselarestraat in de Ledegemse deelgemeente Rollegem-Kapelle geflitst werd. De jonge vrouw reed liefst 115 kilometer per uur in zone 70. Het leverde haar een rijverbod van tien dagen en een boete van 480 euro op. (VHS)