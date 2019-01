Jobstudenten speelpleinwerking werken al jaren een paar uur per dag gratis: stad zet mistoestand recht Joyce Mesdag

08 januari 2019

Jobstudenten die de voorbije jaren gewerkt hebben voor de speelpleinwerking in Harelbeke, hebben een paar uur per dag gratis gewerkt. Nadat een van de ouders van die jongeren afgelopen zomer die oneerlijkheid aankaartte, kijkt het stadsbestuur van Harelbeke nu voor een oplossing. “Het gaat om de jongeren die aan de slag zijn als hoofdanimator, zo’n 5-tal voor elke vakantieweek”, zegt schepen van jeugd David Vandekerckhove (Groen). “Zij krijgen een contract als jobstudent voor 38 uur per week, terwijl de gewone animatoren een vrijwilligersvergoeding krijgen. Het gaat om 7 uur 36 minuten per dag, maar in de praktijk zijn de werkdagen op de speelpleinwerking langer. In het verleden heeft niemand daar al moeilijk over gedaan, omdat de jongeren voor een job op de speelpleinwerking kiezen omdat ze het graag doen, en die lange werkdagen daar gewoon een deel van uitmaken. Afgelopen zomer heeft een van de ouders daar echter een opmerking over gemaakt, dat dat eigenlijk niet kan dat ze maar betaald worden voor 38 uur en er in werkelijkheid 50 presteren. We zijn nu aan het bekijken hoe we dat vanaf 2019 kunnen oplossen. Jongeren onder de 18 mogen geen overuren doen in principe, dus misschien moeten we dan in shifts werken. Jongeren ouder dan 18 kunnen we wel overuren uitbetalen. De opmerking van de ouder was per slot van rekening wel terecht: zelfs al mochten alle jongeren nu zeggen dat ze dat niet erg vinden en we daar niet naar moeten kijken, we vinden het wel belangrijk dat we het doen zoals het wettelijk moet.”