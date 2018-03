Jeugdraad vraagt alertheid na inbraken in jeugdlokalen 23 maart 2018

Een aantal recente inbraken in jeugdlokalen is voor de jeugdraad en de jeugddienst in Harelbeke het sein om actie te ondernemen.





Eerder deze week werd ingebroken in de lokalen van Chiro Stasegem, een week voordien was dat het geval bij chiro Tijl & Nele in Harelbeke. Ook de basisschool Ter Gavers kreeg ongewenst bezoek. De jeugdraad vraagt alle verenigingen nu om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de jeugdlokalen. Tegelijk wordt aan omwonenden van jeugdlokalen gevraagd om verdachte situaties te melden bij de politie. De politie onderzoekt of het mogelijk is om straks een informatieavond te organiseren voor verenigingen, met de bedoeling duidelijk te maken hoe ze dergelijke inbraken kunnen vermijden. (VHS)