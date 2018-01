Jeugdraad trakteert studenten met gehaktballetjes 02u45 0 Henk Deleu

De jeugdraad heeft de studenten die in jeugdcentrum Tsas in Harelbeke samen studeren, gisterenavond getrakteerd op gehaktballetjes in tomatensaus, met puree. "Het leek ons een goeie manier om de studenten in de blok een hart onder de riem te steken", zegt Thomas Guillemyn, voorzitter van de jeugdraad. "Als ze hier blijven om te eten, moeten ze het voornamelijk met boterhammen stellen, en ze verliezen veel tijd door naar huis te gaan eten. Volgende week donderdag zorgen we voor een tweede keer voor warm eten. Dan staat tartiflette op het menu, en zorgt schepen Michaël Vannieuwenhuyze voor het dessert." Het was de mama van Thomas die gekookt heeft. De jeugdraad moest het eten gewoon opwarmen. "We zijn met 15 thuis, dus mijn mama, Ann Vandemaele, is gewoon om zulke hoeveelheden klaar te maken." Bij de studenten viel de geste alvast dik in de smaak. "Ik kom hier elke dag studeren, van 9 uur 's morgens tot 23 uur 's avonds", zegt Pieter Depoortere (22), die in zijn derde en laatste jaar Financiën en Verzekeringswezen zit. "Het is leuk om met alle studenten samen aan tafel te gaan en eens te kunnen praten. Als er gestudeerd wordt, kunnen we niet veel vertellen, uiteraard." (JME)