Jaar cel wegens zedenschennis in station 23 januari 2018

02u29 0

Een 38-jarige man uit Harelbeke riskeert één jaar celstraf omdat hij op 18 en 20 december in het station van Harelbeke twee keer expliciet over zijn geslachtsdeel wreef. Geoffrey B. ontkende dat hij met zijn hand in zijn broek ging of zijn geslachtsdeel toonde. Het was niet voor het eerst dat hij voor openbare zedenschennis voor de rechter stond.





"Na alcoholgebruik overschreed hij inderdaad een grens", gaf zijn advocaat toe. Hij drong aan op een verderzetting van de psychiatrische behandeling van de man.





Uitspraak op 19 februari. (LSI)