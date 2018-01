Isomasters vernieuwt productie en zoekt personeel 02u44 0 Foto Maxim Petit CEO Christophe Bouvry bij het nieuw logo. Harelbeke De firma's Isocab en Isobar, gespecialiseerd in het fabriceren van sandwichpanelen en geïsoleerde deuren voor koel- en vrieskamers, hebben een joint-venture uitgewerkt. Dat is een verregaande samenwerking, waarbij vermogen in het nieuwe bedrijf Isomasters is ingebracht, met een vernieuwde productiesite van net geen 4 miljoen euro in de Pontstraat 80 in Beveren-Leie.

Alle 250 werknemers werken voortaan daar. De site in de Treurnietstraat in Bavikhove is afgestoten. Er wordt nog bekeken wat er met die gebouwen en dat terrein moet gebeuren. Er staan bij het nieuwe Isomasters momenteel zo'n tien vacatures open in verkoop, IT en productie.





"We brachten de productiesite van 25.000 naar 15.000 vierkante meter terug, vooral door delen te automatiseren en te robotiseren", zegt marketingverantwoordelijke Jolien Van Daele.





"Met als gevolg dat we nu veel efficiënter werken. Isomasters staat voor 'meesters in hun vak'. We willen nog meer wereldleider worden in onze sector, met isothermische oplossingen voor veeleisende omgevingen. Zo maakten we eerder bijvoorbeeld panelen en deuren voor koelcellen in de Ghelamco Arena van AA Gent. We zetten nu nog meer op klantenservice en kwaliteit in, terwijl de departementen after-sales, research & development en kwaliteitscontrole fors uitgebreid zijn", aldus Jolien Van Daele.





Isomasters is goed voor een jaaromzet van zo'n 50 miljoen euro. Isomasters wil zijn marktpositie bevestigen, maar ook het exportverhaal uitbreiden, vooral in Afrika en Zuidoost-Azië. (LPS)