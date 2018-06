Inwoners telen samen groentjes op De Goudberg 19 juni 2018

In Harelbeke zijn de 40 perceeltjes van de Buurt-en Samentuin De Goudberg officieel in gebruik genomen. Nu kan ook wie thuis niet de plaats heeft voor een moestuin tuinieren. "Er was heel veel vraag naar een buurttuin, maar een geschikte locatie vinden was niet evident", zegt schepen Inge Bossuyt (sp.a). "Van eigenaar Bouwmaatschappij Mijn Huis mogen we het stuk grond 10 jaar lang gebruiken. Van de Vlaamse overheid kregen we 14.600 euro subsidie toegewezen, de stad legt nog eens dat bedrag op. Er werden 40 individuele vakjes voorzien waar inwoners van Harelbeke groenten, fruit of kruiden kunnen kweken. Die werden allemaal al toegewezen. Daarnaast is er ook ruimte voor een samentuin, waar alle tuiniers en geïnteresseerden kunnen tuinieren. Het nodige materiaal is te vinden in de centraal opgetrokken tuinberging. Later wordt er ook nog een kleine serre opgetrokken." Thierry Vandecasteele is een van de mensen die een perceeltje van de Buurt- en Samentuin De Goudberg toegewezen kreeg. "Mijn grootvader woonde hier vlak in de buurt, en ik heb met mijn broer afgesproken dat we in zijn nagedachtenis een tuintje zouden bewerken hier. Ik heb zelf maar een kleine tuin, dus kan ik geen groenten kweken. Zondag ben ik al een eerste keer langsgeweest en raakte meteen aan de praat met de andere mensen die er kwamen tuinieren. Het wordt écht leuk." (JME)