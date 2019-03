Internet leeft zich uit na oproep E3 Harelbeke Joyce Mesdag

06 maart 2019

18u44 0 Harelbeke De oproep van de organisatie van E3 BinckBank Classic Harelbeke naar nieuwe ideeën voor de banner levert heel wat opmerkelijke suggesties op. Enkele creatieve breinen hebben al tal van ludieke alternatieven bedacht en die op internet gegooid.

De organisatie van E3 BinckBank Classic Harelbeke moet noodgedwongen de kikker van de originele banner halen onder druk van Wielerunie UCI, die de banner vrouwonvriendelijk vond. Op de website werd de kikker op de banner vervangen door een groot vraagteken, maar de organisatie van E3 Harelbeke is nog op zoek naar een andere afbeelding om op de banners te zetten die in het straatbeeld zullen verschijnen. “We hadden al 82 van de 148 banners uitgehangen”, zegt Jacques Coussens, PR-verantwoordelijk bij E3 en bedenker van de affiche. “Eind deze week of maandag ten laatste pakken we uit met onze nieuwe banner.”

