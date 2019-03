Inbrekers aan de haal met hele inboedel Karhajewels in centrum Harelbeke “Dit is een ramp, al ons geld zat in onze zelfgemaakte juwelen” Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

18u27 0 Harelbeke Inbrekers sloegen maandagmorgen tussen 3.30 uur en 4.00 uur brutaal toe bij Karhajewels langs de Gentstraat in het centrum van Harelbeke. “Met een koevoet slaagden ze erin het kozijn van de beveiligde glazen deur uit te breken”, vertelt zaakvoerster Karine Hamaekers.

“Iets voor vier uur ’s morgens werd ik gewekt door het alarmsysteem”, vertelt zaakvoerster Karine Hamaekers van Karhajewels. “Ook de politie kreeg die melding binnen, maar ééns ter plaatse was niemand meer te bespeuren. Ze zijn erg driest te werk gegaan. De glazen deur lag binnen en alles lag overhoop. Zo goed als alle gouden juwelen hebben ze meegenomen, ook veel zilveren lieten ze niet liggen. Dit is een grote ramp voor mij. Samen met mijn echtgenoot maken we al onze juwelen zelf. Klanten kunnen bij ons bijvoorbeeld ook hun oude gouden juwelen komen afgeven. Wij smelten die en maken daar een hedendaags juweel van. Voor hoeveel ze mee hebben kan ik moeilijk zeggen. Maar ik had net 18 gouden trouwringen gemaakt die per paar zo’n 1.000 euro kosten, dan kan je zelf wel uitrekenen. En dat is nog maar een deel van de buit. Daarnaast zijn ook alle uren ambacht, voor niets geweest. Gelukkig zijn de juwelen van onze klanten niet verdwenen. Ook mijn twee topstukken zijn ze gelukkig vergeten mee te nemen. Maar hoe dan ook, is dit een ramp voor ons. Blijkbaar is de politie nog omstreeks 3.45 uur gepasseerd in de straat was er niets aan de hand, toen ze arriveerden in het politiekantoor nog geen tien minuten later, sloeg het alarm aan. Ze moeten heel snel binnen en buiten zijn geweest, ik denk dat ze wel op voorverkenning zijn geweest. De politie vermoed dat ze via het station zijn weggereden, daar hangen geen camera’s en kunnen ze ongezien wegvluchten.”

Verkozen tot handelaar van het jaar

Voor Karine is deze drieste inbraak een slag in haar gezicht. “We zijn met Karhajewels zo’n vijf jaar geleden helemaal van nul begonnen”, vertelt Karine. “Zo’n drie jaar heb ik een pand gehuurd van waaruit ik mijn juwelen verkocht. Sinds september slaagden we erin om dit pand te open in het centrum van Harelbeke. Twee weken geleden werd ik samen met nog twee andere verkozen tot handelaar van het jaar van Harelbeke.” De politiezone Gavers (Harelbeke, Deerlijk) onderzoekt de zaak maar tast voorlopig in het duister. Ze doen een oproep naar mogelijke getuigen. Indien je maandagochtend tussen 3.30 uur en 4.00 uur iets verdacht hebt opgemerkt in het centrum van Harelbeke in de omgeving van de kerk, gelieve contact op te nemen met de politie.