Hulste heft het glas op Make a Wish Joyce Mesdag

26 december 2018

19u29 0

Op dit moment vindt in Hulste de vierde editie plaats van de Hulste for Life Kerstmarkt, een kerstmarkt waarbij een groot deel van de opbrengst aan Make a Wish wordt geschonken. Vorig jaar was dat 5250 euro. 21 verenigingen verkopen er hapjes en drankjes, er is een gratis zwiermolen voorzien en charmezanger Jenss komt optreden. Carl Stroykens en Ann Vandamme, met kindjes Juliette en Elaine, en Wim Demortier met Kaat waren een van de eersten ter plaatse. “Het is intussen een vaste afspraak geworden, de kerstmarkt hier”, vertellen ze. “Hulste leeft, en dat merk je elk jaar hier.” “De meeste van de kraampjes worden elk jaar door dezelfde verenigingen bemand”, zegt organisator Wim Dierick. “Dit jaar hebben we twee nieuwe deelnemers: de vinkclub Vreugde in Zang, en Creatief Bijtje, een standje waar knutselwerkjes verkocht worden voor Make a Wish.”